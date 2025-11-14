Выведено из строя навсегда: раскрыты детали ночного удара по Запорожскому железорудному комбинату

Силы обороны Украины ориентировочно в три часа ночи поразили оккупированный россиянами Запорожский железорудный комбинат. Он расположен в Малой Белозерке Запорожской области. Этот удар со стратегической и тактической точки зрения важнее, чем сегодняшняя атака по Новороссийску.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что этот комбинат с 2024 года начал добычу, фактически российские оккупанты таким образом воровали украинскую железную руду, которая имеет высокое качество и важна для металлургии.

Кто руководил ЗЗРК и в каком он теперь состоянии?

Андрющенко констатировал, что благодаря действиям СОУ, партизанам и ряду специалистов, которые были приобщены, почти 100 процентов электроснабжения этого предприятия выведено из строя навсегда. Как пояснил руководитель Центра изучения оккупации, это означает, что шахты, которые есть на этом комбинате и которые привлечены к добыче руды, будут затоплены.

Потому что нечем откачивать воду, а значит эта незаконная добыча и похищения будут остановлены. Только в этом году россияне планировали вывезти 4,5 миллиона тонн руды, участие в этом принимали Мариупольский и Бердянский порты, железная дорога, Крымский полуостров,

– озвучил Андрющенко.

Он рассказал, что есть информация о том, что оккупированным комбинатом сегодня руководят люди из окружения Медведчука. Андрющенко подчеркнул, что такого удара россияне не ожидали. Он также уточнил, что по состоянию на сейчас электроснабжения в той части Запорожской области, где расположен комбинат, нет и в ближайшее время не будет.

"Россияне достают из шахт ночную смену работников. Сейчас их достанут и на этом, думаю, история этого похищенного железорудного комбината завершится. А в свое время он входил в ТОП-10 предприятий в Украине. В оккупации оно работало на полную мощность, а теперь не будет. Это замечательно", – подытожил Андрющенко.

Какие еще объекты были поражены на ВОТ и в России?