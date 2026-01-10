Здається страшним, але є нюанс: на що зробили ставку у Кремлі, б'ючи "Орешником"

Росія запустила балістичну ракету, ймовірно "Орешник", по Львівщині. Така ракета летить дуже швидко, створює сильний звуковий та світловий ефекти. Однак і під час першого запуску по Дніпру, і зараз вона мала певну особливість.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо, зауваживши, що ракета була без бойової частини, що робить її не такою страшною, як, наприклад, "Іскандер". Росіяни ж робили ставку не на військовий ефект.

На що розраховували в Кремлі?

За словами військового оглядача, "Орешник" може бути або з ядерною бойовою частиною, або без. Саме ракету без бойової частини росіяни запустили по Дніпру у 2024 році та нещодавно по Львівщині.

Водночас Володимир Путін заявляв, що така ракета може летіти на відстань 5 тисяч кілометрів. Тому, як зазначив Пехньо, застосування такої ракети з бойовою частиною має сенс, якщо її запускати на більшу відстань, наприклад, по Європі. Тому зараз очевидно, що поки росіяни не збираються застосовувати ядерну зброю.

Наразі росіяни здійснюють акти інформаційного впливу на українське та західне населення. Вони запускають її, бо ракета здається страшною і Україна немає протидії – немає засобів для її збиття, вона гарантовано кудись прилетить. Однак немає сенсу її запускати без бойової частини – тоді це просто груда металу,

– пояснив він.

Військовий оглядач додав, що "Орешник" без бойової частини з кінетичного огляду робить збитки, але не великі вирви у землі, як інша російська зброя. Тому такі тези є лише російською пропагандою для посилення страху.

Важливо! Повітряні Сили підтвердили удар по Львівщині, зауваживши, що Росія випустила 1 балістичну ракету середньої дальності з полігону Капустин Яр, що в Росії.

Що відомо про удар по Львівщині?