В "Ахіллесі" сказали, як удар по дамбі на Бєлгородщині зірвав плани ворога

У Бєлгородській області відбувся розлив води з водосховища. Причиною став удар України по російській дамбі. Такі дії дозволили зірвати військові плани ворога.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що внаслідок вогневого удару по дамбі Бєлгородського водосховища Силам оборони вдалось сприяти тому, що річка залила позиції окупантів. Окрім цього, ще й основні логістичні маршрути, які противник використовує для підтягування артилерії.

Які наслідки атаки по російській дамбі?

Юрій Федоренко підкреслив, що ворожі сили відчули наслідки удару по дамбі Бєлгородського водосховища. Вони формувались для ударно-штурмових дій у районі Вовчанська. Однак плани ворога зараз під загрозою.

Також прошу звернути увагу, що при цьому цивільне населення Росії майже не постраждало від дій України,

– зауважив він.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" нагадав удар ворога по Каховський ГЕС 6 червня 2023 року. Через дії окупантів під загрозою опинились багато цивільних українців.

Яка ситуація на Вовчанському напрямку: карта

Попри активні штурмові дії противника на Вовчанському напрямку, удар по російській дамбі дав можливість пригальмувати наступ окупантів.

Силам оборони вдається блокувати ворога. Зараз у росіян немає активних здобутків щодо розширення (наступу – 24 Канал),

– підкреслив Федоренко.

Однак на Харківщині, для того, щоб гальмувати просування ворога, нашим захисникам доводиться прикладати значно більше зусиль, ніж на інших напрямках, адже окупантам вдається добре маскуватись через ландшафт місцевості.

Що відомо про удар по російській дамбі?