Вперше опубліковані детальні фото дрона-камікадзе, який міг атакувати Москву

Сергій Притула та Сергій Стерненко напередодні показали дрони, на які оголошували збори. Імовірно, це ті безпілотники, які можуть долітати до Москви.

Фото дронів, які, найімовірніше, застосували для атаки по Москві 30 липня, виклали в мережу. На них є написи, залишені волонтерами.

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Що розказали волонтери

Вони звернулися до жителів Москви.

Москвичі! Здригайтесь від сирен. Ходіть в бомбосховища. Спостерігайте за тим, як прилітає у стратегічні об'єкти. Не спіть від роботи ППО. Ходіть на похорони близьких. А паралельно не втомлюйтесь шукати відповідь на запитання: "За что?!"

– закликали Притула та Стерненко.

Також Притула і Стерненко "пограли в міста", назвавши Кінгісепп, Перм, Москву та Архангельськ. Але вказали, що до Архангельська (це північ Росії, місто на Білому морі) він поки що не долетить. Названі міста можуть указувати на імовірну дальність польотів дрона – від 450 до 1400 кілометрів.

Волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко "грають у міста": дивіться відео

На фото, які виклали волонтери, видно три безпілотники. Сергій Притула вказував, що це – результат донатів. Проте у Defence навели світлини, де на схожі дрони збирав блогер Ігор Лаченков, а також указали, що БпЛА були представлені 25 липня у Києві на форумі до річниці проєкту "Армія дронів".

Фотографії дронів-камікадзе / Соцмережі Сергія Притули, Сергія Стерненка, фото Defence Express

Що відомо про дрон

Він не має офіційної назви і не відомо, хто його виробляє. Неофіційно безпілотник називають "Бобер".

БпЛА має декілька переваг:

аеродинамічне рішення "качка" (дозволяє не витрачати підйомну силу на балансування дрона, тож він може ефективно змінювати висоту, щоб пройти зону ППО чи змінити ціль);

для його запуску використовується злітно-посадкова смуга (а не катапульта чи ракетний прискорювач);

карбоновий корпус, плавні обводи і малий розмір утруднюють виявлення дрона радіолокаційними станціями;

дрон може летіти і без супутникової навігації, хоч і не так точно.

Видання "Мілітарний" звертає увагу, що "Бобрами" могли атакувати Москву і 24 липня.

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Нагадаємо, внаслідок атаки на Москву 30 липня невідомі безпілотники потрапили у вежу "Москва-Сіті", де були розташовані офіси трьох міністерств. Від вибухів прокинулися жителі не тільки центру російської столиці, а й околиць.

Україна офіційно не взяла відповідальність за удар. Хоча раніше офіційний Київ наголошував, що бити по території Росії немає сенсу, адже головне завдання – звільнення окупованих територій.