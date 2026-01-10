Зранку росіяни атакували Одесу: що було ціллю

Росіяни в суботу, 10 січня, знову атакували Одеську область. Під прицілом знову була інфраструктура порту.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Що відомо про атаку на Одеську область 10 січня?

Із 09:46 в Одеській області тривала повітряна тривога. Ворог запустив дрони з Чорного моря, про що попередили в Повітряних Силах ЗСУ. Групи БпЛА рухалися на Чорноморське та Овідіополь.

Як повідомили в ОВА, ранкова атака по Одеському району відбулася на промислову інфраструктуру. На одному з підприємств у порту дрони пошкодили порожній резервуар. Унаслідок удару дронами також загорівся утеплювач.

Інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила. На місці події працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються,

– написав Олег Кіпер.

Коли востаннє росіяни атакували Одещину?