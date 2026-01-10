Утром россияне атаковали Одессу: что было целью

Россияне в субботу, 10 января, снова атаковали Одесскую область. Под прицелом снова была инфраструктура порта.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Что известно об атаке на Одесскую область 10 января?

С 09:46 в Одесской области продолжалась воздушная тревога. Враг запустил дроны из Черного моря, о чем предупредили в Воздушных Силах ВСУ. Группы БпЛА двигались на Черноморское и Овидиополь.

Как сообщили в ОВА, утренняя атака по Одесскому району произошла на промышленную инфраструктуру. На одном из предприятий в порту дроны повредили пустой резервуар. В результате удара дронами также загорелся утеплитель.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются,

– написал Олег Кипер.

Когда в последний раз россияне атаковали Одесскую область?