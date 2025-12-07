Удари по Печенізькій дамбі: у 16-му армійському корпусі зробили заяву

Росіяни продовжують систематично обстрілювати Печенізьку дамбу на Харківщині, завдаючи ударів дронами, артилерією та ракетами. Та попри численні атаки, критичного впливу на логістику та оборону регіону не очікується.

Про це повідомляє 16-й армійський корпус, пише 24 Канал.

Чи вплинуть пошкодження дамби на перебіг подій на фронті?

Росіяни продовжують прицільно атакувати критично важливий об'єкт на Харківщині. За інформацією ЗСУ, ворог обстрілює Печенізьку дамбу "Шахедами", авіабомбами, ракетами різних типів, "Молніями" та ударними дронами – за останні дні зафіксовано декілька інтенсивних атак. Від обстрілів потерпають і цивільні помешкання: так, 5 грудня російська ракета розтрощила понад 10 будинків у дачному масиві поблизу.

Важливо знати! Печенізька дамба – це критично важливий об'єкт інфраструктури Харківщини, який відповідає за водопостачання, екологічний баланс та захист понад 10 населених пунктів області. Відомо, що з Печенізького водосховища для Харкова надходить 70% води.

Військові повідомляють, що Україна заздалегідь оцінила ризики та підготувала кілька планів реагування на випадок критичного ураження дамби. Для забезпечення логістики розроблено й протестовано запасні маршрути руху, які наразі повністю дозволять підтримувати необхідне сполучення.

Водночас українські підрозділи мають необхідні запаси матеріально-технічних засобів, тому навіть тимчасове припинення руху через дамбу не вплине на перебіг бойових дій у цьому районі. У разі потреби інженерні підрозділи готові оперативно відновити переправу, маючи відповідні ресурси та технології.

У 16-му армійському корпусі підкреслюють, що спроби окупантів зруйнувати дамбу не мають жодного військового виправдання, а самі удари по цивільному об'єкту є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та можуть розглядатись як воєнний злочин.

Які наслідки удару по Печенізькій дамбі?