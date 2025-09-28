У ніч проти 28 вересня російські дрони атакували Суми. Внаслідок влучання по стоянці загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами.

Рятувальники швидко локалізували пожежу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Які наслідки атаки на Суми?

Уночі 28 вересня російські війська масовано атакували Україну. Дрони також вдарили по Сумах. Одне з влучань зафіксовано по автомобільній стоянці, де спалахнули вантажні автомобілі з напівпричепами.

Ліквідація займання після атаки на Суми: дивіться відео

Вогонь поширювався дуже швидко, тож вогнеборці оперативно прибули на місце та почали гасіння.

Рятувальники ліквідують пожежу у Сумах / Фото ДСНС

Через загрозу повторних ударів роботи доводилося періодично призупиняти,

– йдеться в повідомленні.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати. За попередньою інформацією, даних про постраждалих немає.

Рятувальники ліквідують пожежу після атаки / Фото ДСНС

Які наслідки атаки на Україну?