Уночі та зранку 21 серпня російська армія здійснила масовану атаку по Україні. Це новий антирекорд щодо обстрілів, адже ворог застосував понад 600 засобів повітряного ураження по різних обалстях України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова командувача комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

До теми Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів, – Зеленський

Як у Повітряних Силах коментують масовану атаку на Україну?

Серед озброєння, яке Росія запустила по Україні в четвер, 21 серпня, були як звичні дрони-камікадзе, так й аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети "Іскандер", Х-101 та "Калібри". Українська ППО змогла навіть збити одну аеробалістичну ціль, що могла завдати серйозних наслідків.

Ігнат додав, що географія нинішньої атаки була дуже великою – повітряна тривога лунала на всій території України. Ворог досяг навіть Закарпаття, уразивши підприємство в Мукачево.

Захід відбивався досить потужно, працювали всі засоби, які нам доступні: це й авіація, літаки, гвинтокрили, дрони-перехоплювачі. Потужно діє також РЕБ по різних регіонах нашої держави. Мобільні вогневі групи також показали великий відсоток збиття ударних БпЛА,

– розповів речник Повітряних Сил.

Росіяни використовують звичну тактику та запускають по Україні "Шахеди" одночасно з дронами-імітаторами. За словами Юрія Ігната, ці дрони також можуть завдати шкоди, адже несуть бойовий заряд.

Наслідки атаки ракет і дронів по Україні: що відомо?