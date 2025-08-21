Ночью и утром 21 августа российская армия осуществила массированную атаку по Украине. Это новый антирекорд по обстрелам, ведь враг применил более 600 средств воздушного поражения по разным обалстям Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова командующего коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Как в Воздушных Силах комментируют массированную атаку на Украину?

Среди вооружения, которое Россия запустила по Украине в четверг, 21 августа, были как привычные дроны-камикадзе, так и аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты "Искандер", Х-101 и "Калибры". Украинская ПВО смогла даже сбить одну аэробаллистическую цель, что могла нанести серьезные последствия.

Игнат добавил, что география нынешней атаки была очень большой – воздушная тревога раздавалась на всей территории Украины. Враг достиг даже Закарпатья, поразив предприятие в Мукачево.

Запад отбивался достаточно мощно, работали все средства, которые нам доступны: это и авиация, самолеты, вертолеты, дроны-перехватчики. Мощно действует также РЭБ по разным регионам нашего государства. Мобильные огневые группы также показали большой процент сбивания ударных БпЛА,

– рассказал представитель Воздушных Сил.

Россияне используют привычную тактику и запускают по Украине "Шахеды" одновременно с дронами-имитаторами. По словам Юрия Игната, эти дроны также могут нанести вред, ведь несут боевой заряд.

