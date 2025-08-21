Основное направление – Запад: Игнат рассказал о мощной работе ПВО во время массированной атаки
- Российская армия осуществила массированную атаку по Украине 21 августа, применив более 600 средств воздушного поражения, включая дроны-камикадзе, ракеты "Кинжал", "Искандер", Х-101 и "Калибры".
- Украинская ПВО смогла сбить одну аэробаллистическую цель, а также достичь больших показателей сбивания ударных БпЛА благодаря мобильным огневым группам и другим средствам защиты.
Ночью и утром 21 августа российская армия осуществила массированную атаку по Украине. Это новый антирекорд по обстрелам, ведь враг применил более 600 средств воздушного поражения по разным обалстям Украины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова командующего коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Как в Воздушных Силах комментируют массированную атаку на Украину?
Среди вооружения, которое Россия запустила по Украине в четверг, 21 августа, были как привычные дроны-камикадзе, так и аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты "Искандер", Х-101 и "Калибры". Украинская ПВО смогла даже сбить одну аэробаллистическую цель, что могла нанести серьезные последствия.
Игнат добавил, что география нынешней атаки была очень большой – воздушная тревога раздавалась на всей территории Украины. Враг достиг даже Закарпатья, поразив предприятие в Мукачево.
Запад отбивался достаточно мощно, работали все средства, которые нам доступны: это и авиация, самолеты, вертолеты, дроны-перехватчики. Мощно действует также РЭБ по разным регионам нашего государства. Мобильные огневые группы также показали большой процент сбивания ударных БпЛА,
– рассказал представитель Воздушных Сил.
Россияне используют привычную тактику и запускают по Украине "Шахеды" одновременно с дронами-имитаторами. По словам Юрия Игната, эти дроны также могут нанести вред, ведь несут боевой заряд.
Последствия атаки ракет и дронов по Украине: что известно?
21 августа Россия осуществила массированный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре. В частности серьезные разрушения фиксировались на территории американского завода в Закарпатской области. Среди гражданского населения есть погибшие – это один житель Львова – и много раненых. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина должна получить от партнеров гарантии безопасности.
Известно, что на Луцк На Луцк ночью и утром враг направил 12 воздушных целей. Обошлось без погибших, но есть незначительные разрушения зданий. Также повреждены частные дома в Ровно. В Киевской области последствий удалось избежать.
Во Львове ракеты попали в Железнодорожном районе. Там выбито остекление десятков домов, повреждена инфраструктура и автомобили. Три человека получили травмы.
ПВО сбила 577 из 614-ти воздушных целей: 546 дронов, "Кинжал", ракеты Х-101 и "Калибр"