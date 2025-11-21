Летіло понад 100 дронів: в Повітряних силах розповіли про нічну атаку та по чому бив ворог

В ніч проти 21 листопада окупанти знову тероризували Україну. Зокрема, Росія запускала ударні БпЛА типу "Шахед".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку по Україні 21 листопада?

Вночі 21 листопада російська армія атакувала 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Ворог запускав повітряні цілі із напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ,

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За даними Повітряних сил, близько 70 із запущених ворогом цілей були "Шахеди".

Станом на 9 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях. Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення,

– вказали в ПС.

Також армія Кремля вдарила по Запоріжжю керованими авіабомбами. Внаслідок атаки є загиблі, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення торгівельного ринку, супермаркету та транспортні засоби.

Удари по містах України: останні новини