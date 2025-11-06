Летіло понад 100 дронів, є влучання на 13 локаціях: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку

В ніч проти 6 листопада окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала понад 100 ударних БпЛА.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку по Україні?

У ніч проти 6 листопада окупанти для атаки використали 135 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів. Ворог запускав повітряні цілі із напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллєрово,

Приморсько-Ахтарськ,

Шаталово.

Близько 90 із запущених цілей – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо, станом на ранок, силами ППО збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях,

– вказується в ПС.

Попередня атака по Україні: коротко