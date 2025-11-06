Летіло понад 100 дронів, є влучання на 13 локаціях: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку
- У ніч проти 6 листопада Росія запустила понад 100 ударних дронів.
- Зафіксовано влучання 27 дронів на 13 локаціях.
В ніч проти 6 листопада окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала понад 100 ударних БпЛА.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Росія вгатила по складах на Харківщині: є постраждалі, серед них – 10-річна дитина і вагітна
Що відомо про атаку по Україні?
У ніч проти 6 листопада окупанти для атаки використали 135 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів. Ворог запускав повітряні цілі із напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Міллєрово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Шаталово.
Близько 90 із запущених цілей – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Попередньо, станом на ранок, силами ППО збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях,
– вказується в ПС.
Дивіться також Ворог масовано атакував Кам'янське: спалахнуло кілька пожеж, є постраждалі
Попередня атака по Україні: коротко
Вночі 5 листопада окупанти атакували Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Близько 50 із запущених ворожих цілей були "Шахеди".
Силами протиповітряної оборони було знищено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
В Повітряних силах інформували, що було зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.