Вночі 10 вересня російські "Шахеди" порушили повітряний простір Польщі. Росія готує ще багато провокацій щодо Польщі та країн Балтії. Це потрібно для відвернення уваги від України та породження панічних настроїв, щоб люди боялися нападу росіян та виїжджали з цих країн.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук. За його словами, атака "Шахедів" по Польщі – елемент гібридної війни, яку веде Росія.

"Це удари по економіці, країні, безпеці, вірі у владу. Тобто це гібридна війна, яку росіяни провадять і будуть провадити постійно. Захід може довго відкидати те, що це не війна. Але це гібридна, але війна. Вона вже дуже якісно ведеться проти кордонів НАТО. Тому наші партнери мають ще очікувати багато провокацій на цій території", – припустив він.

Нова хвиля провокацій Росії

Як зазначив Андрій Ткачук, не можна сказати, що починається новий виток війни, наприклад, щодо Європи. Не починається, тому що Росія вже давно веде гібридну війну проти країн НАТО.

У вересні розпочнеться нова хвиля цих процесів, провокації країн Польщі та країн Балтії. Зокрема, усе це пов'язано з так званими навчаннями "Запад-2025" в Білорусі. Це навчання проходить саме для того, щоб тренувати прохід по Сувальському коридору з Білорусі до Калінінграда,

– підкреслив він.

Майор ЗСУ припустив, що ще не один раз можна буде спостерігати російські безпілотники на територіях країн Балтії та Польщі. Тому що це елемент провокації, щоб показати свою нібито силу.

