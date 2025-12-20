Росіяни зранку вдарили по порту Південний – є влучання в резервуари
- Росіяни атакували порт Південний, влучивши в резервуари.
- Понад 37 тисяч людей в Одесі залишаються без електрики.
Жорстокі обстріли Одещини тривають. Зранку ворог вкотре атакував портову інфраструтуру регіону.
Після 08:00 Повітряні сили неодноразово повідомляли про кілька груп російських дронів, які рухалися з акваторії Чорного моря до населеного пунту Південний, передає 24 Канал.
Що відомо про удар по Південному?
Так, віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що під ворожим ударом опинився порт Південний. Є влучання в резервуари.
До слова, після обстрілу мосту в районі Маяків триває робота, щоб люди в Одещині мали доступ до всього потрібного. Проїзд для швидких служб, вантажів із продуктами та пошти забезпечений. Укрпошта доставляє пенсії, соцвиплати та посилки вчасно.
Є альтернативні маршрути для сполучення з іншими областями. Пункти пропуску працюють, черг немає. Укрзалізниця додала вагони до Кишинева з Одеси та Києва – квитки вже у продажу.
Без електрики ще понад 37 тисяч людей в Одесі та районі, але тепло і вода є. Аварійні служби працюють над відновленням.
- Нагадаємо, що увечері 19 грудня ворог завдав балістичного удару по портовій інфраструктурі Одещини. 8 людей загинули, ще десятки поранені. Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі обстрілу. На парковці спалахнули вантажні автомобілі, також пошкоджені легкові автівки.
- Російські сили масовано обстрілюють мости у Затоці та Маяках, щоб відрізати західну частину Одещини від логістики на Дунаї. Україна може зводити поромні переправи як відповідь на ці атаки, хоча вони також вразливі для дронів.