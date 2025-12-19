Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Понад 10 "Шахедів" та касетна балістика вдарили по мосту в Маяках, – "Флеш"
Де зараз повітряна тривога?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Відбій загрози застосування балістичного озброєння. В Одеському районі вибух. Швидкісна ціль на Південне! Загроза застосування балістики з півдня! Відбій загрози застосування балістичного озброєння. В Одесі вибухи. Швидкісна ціль на Одесу! Загроза застосування балістики з півдня! БпЛА на Донеччині у напрямку Харківщини. Ще один БпЛА у напрямку Південного з Чорного моря. Одещина: БпЛА на Південне з акваторії Чорного моря.
