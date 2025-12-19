Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Понад 10 "Шахедів" та касетна балістика вдарили по мосту в Маяках, – "Флеш"

Де зараз повітряна тривога?

21:30, 19 грудня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

21:07, 19 грудня

В Одеському районі вибух.

21:04, 19 грудня

Швидкісна ціль на Південне!

21:00, 19 грудня

Загроза застосування балістики з півдня!

20:15, 19 грудня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

20:00, 19 грудня

В Одесі вибухи.

19:59, 19 грудня

Швидкісна ціль на Одесу!

19:55, 19 грудня

Загроза застосування балістики з півдня!

19:39, 19 грудня

БпЛА на Донеччині у напрямку Харківщини.

19:35, 19 грудня

Ще один БпЛА у напрямку Південного з Чорного моря.

18:53, 19 грудня

Одещина: БпЛА на Південне з акваторії Чорного моря.