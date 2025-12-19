Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Понад 10 "Шахедів" та касетна балістика вдарили по мосту в Маяках, – "Флеш"

Де зараз повітряна тривога?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті