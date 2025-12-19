Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

22:32, 19 декабря

Николаев – укрытие!

22:32, 19 декабря

БПЛА на востоке Днепропетровщины в районе н.п. Покровское, курс – северо-западный.

22:30, 19 декабря

БПЛА в направлении Николаева с юга!

22:19, 19 декабря

В Николаеве взрыв.

21:30, 19 декабря

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

21:07, 19 декабря

В Одесском районе взрыв.

21:04, 19 декабря

Скоростная цель на Южное!

21:00, 19 декабря

Угроза применения баллистики с юга!

20:15, 19 декабря

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

20:00, 19 декабря

В Одессе взрывы.

19:59, 19 декабря

Скоростная цель на Одессу!

19:55, 19 декабря

Угроза применения баллистики с юга!

19:39, 19 декабря

БПЛА в Донецкой области в направлении Харьковщины.

19:35, 19 декабря

Еще один БПЛА в направлении Южного с Черного моря.

18:53, 19 декабря

Одесская область: БПЛА на Южное из акватории Черного моря.