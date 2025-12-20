Після 08:00 Повітряні сили неодноразово повідомляли про кілька груп російських дронів, які рухалися з акваторії Чорного моря до населеного пунту Південний, передає 24 Канал.

Що відомо про удар по Південному?

Так, віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що під ворожим ударом опинився порт Південний. Є влучання в резервуари.

До слова, після обстрілу мосту в районі Маяків триває робота, щоб люди в Одещині мали доступ до всього потрібного. Проїзд для швидких служб, вантажів із продуктами та пошти забезпечений. Укрпошта доставляє пенсії, соцвиплати та посилки вчасно.

Є альтернативні маршрути для сполучення з іншими областями. Пункти пропуску працюють, черг немає. Укрзалізниця додала вагони до Кишинева з Одеси та Києва – квитки вже у продажу.

Без електрики ще понад 37 тисяч людей в Одесі та районі, але тепло і вода є. Аварійні служби працюють над відновленням.