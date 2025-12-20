После 08:00 Воздушные силы неоднократно сообщали о о нескольких группах российских дронов, которые двигались из акватории Черного моря к населенному пункту Южный, передает 24 Канал.

Что известно об ударе по Южному?

Так, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что под вражеским ударом оказался порт Южный. Есть попадания в резервуары.

К слову, после обстрела моста в районе Маяков продолжается работа, чтобы люди в Одесской области имели доступ ко всему нужному. Проезд для скорых служб, грузов с продуктами и почты обеспечен. Укрпочта доставляет пенсии, соцвыплаты и посылки вовремя.

Есть альтернативные маршруты для сообщения с другими областями. Пункты пропуска работают, очередей нет. Укрзализныця добавила вагоны в Кишинев из Одессы и Киева – билеты уже в продаже.

Без электричества еще более 37 тысяч человек в Одессе и районе, но тепло и вода есть. Аварийные службы работают над восстановлением.