После 08:00 Воздушные силы неоднократно сообщали о о нескольких группах российских дронов, которые двигались из акватории Черного моря к населенному пункту Южный, передает 24 Канал.
Что известно об ударе по Южному?
Так, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что под вражеским ударом оказался порт Южный. Есть попадания в резервуары.
К слову, после обстрела моста в районе Маяков продолжается работа, чтобы люди в Одесской области имели доступ ко всему нужному. Проезд для скорых служб, грузов с продуктами и почты обеспечен. Укрпочта доставляет пенсии, соцвыплаты и посылки вовремя.
Есть альтернативные маршруты для сообщения с другими областями. Пункты пропуска работают, очередей нет. Укрзализныця добавила вагоны в Кишинев из Одессы и Киева – билеты уже в продаже.
Без электричества еще более 37 тысяч человек в Одессе и районе, но тепло и вода есть. Аварийные службы работают над восстановлением.
- Напомним, что вечером 19 декабря враг нанес баллистический удар по портовой инфраструктуре Одесской области. 8 человек погибли, еще десятки ранены. Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре обстрела. На парковке вспыхнули грузовые автомобили, также повреждены легковые автомобили.
- Российские силы массированно обстреливают мосты в Затоке и Маяках, чтобы отрезать западную часть Одесской области от логистики на Дунае. Украина может возводить паромные переправы как ответ на эти атаки, хотя они также уязвимы для дронов.