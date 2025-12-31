Росіяни показали "уламки дрона", який "атакував резиденцію Путіна": що не так із цими кадрами

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували у мережу кадри з нібито уламками дрона, який "атакував резиденцію" Володимира Путіна у Валдаї. Однак походження та достовірність цих кадрів залишає багато питань.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації та SPRAVDI.

Що не так із кадрами з "уламками дронів", які публікують росіяни?

Російське міністерство оборони виклало у мережу відео, де стверджується, що їхні військові виявили нібито уламки безпілотника "Чаклун-В", який буцімто летів у напрямку "захищеного об'єкта у Валдайському районі Новгородської області".

Окупант із позивним "Гром" стверджував, що дрон нібито містив бойову частину аж у 6 кілограмів. Росіяни стверджують, що "всі БпЛА були збиті, цілей не досягнули".

Однак загарбники не повідомили, звідки стартував цей безпілотник, коли він летів та куди саме. Зрештою багато питань викликає й локація, де нібито виявили ці "уламки дрона" – зимовий ліс уночі без чіткого позначення місця.

Російське Міноборони викотило кадри із "уламками дрона" біля Валдая: дивіться відео

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що показані Росією "уламки дрона", який нібито "атакував резиденцію Путіна у Валдаї", не можуть вважатися доказами жодної атаки. Адже походження цих об'єктів невідоме, так само як і час і місце їх появи.

Попри заяви про "91 безпілотник" і "цілеспрямовану атаку", російська сторона так і не надала жодних переконливих підтверджень. Немає відео роботи ППО в районі резиденції, немає зафіксованих падінь дронів у заявлених місцях, немає узгодженості навіть у власних цифрах, які неодноразово змінювалися,

– зазначили у ЦПД.

Там підкреслили, що це – типова інформаційна операція Кремля.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко, своєю чергою, підкреслив, що "докази" Росії щодо "атаки на резиденцію Путіна у Валдаї" почали з'являтися лише через два дні після заяви – тобто після того, як первинна версія не витримала критики.

"Росіяни прогнозовано виклали так звані уламки дрона, який "летів на резиденцію Путіна". Традиційна їх брехня – коли ніхто не повірив у базову версію, викладай рандомні уламки на сніг і роби фото. Це замість пояснень невідповідностей: відсутності роботи ППО в районі резиденції, відсутності там дронів і взагалі різним цифрам цих дронів, у яких плуталися росіяни", – зазначив лейтенант.

У Центрі протидії інформації резюмували, що історія з нібито "атакою на Валдай" – це спроба інформаційно прикрити заздалегідь спланований терор проти України, тиснути на дипломатичний процес і створити фейкове виправдання для майбутніх ударів по українських містах.

До речі, політолог Олег Саакян озвучив в етері 24 Каналу думку, що Путін прорахувався, сподіваючись на підтримку Дональда Трампа після "атаки на його резиденцію" у Валдаї. За словами експерта, якби Трамп реально повірив Путіну, то був би дзвінок Україні та погрози.

Що казали у Росії останнім часом щодо "атаки на резиденцію Путіна"?