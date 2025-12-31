Росіяни показали "уламки дрона", який "атакував резиденцію Путіна": що не так із цими кадрами
- Російське Міноборони показало "уламки дрона", що нібито атакував резиденцію Путіна, але їхнє походження і достовірність сумнівні.
- Центр протидії дезінформації зазначив, що це типова інформаційна операція Кремля без переконливих доказів атаки.
Російські пропагандистські ЗМІ опублікували у мережу кадри з нібито уламками дрона, який "атакував резиденцію" Володимира Путіна у Валдаї. Однак походження та достовірність цих кадрів залишає багато питань.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації та SPRAVDI.
Що не так із кадрами з "уламками дронів", які публікують росіяни?
Російське міністерство оборони виклало у мережу відео, де стверджується, що їхні військові виявили нібито уламки безпілотника "Чаклун-В", який буцімто летів у напрямку "захищеного об'єкта у Валдайському районі Новгородської області".
Окупант із позивним "Гром" стверджував, що дрон нібито містив бойову частину аж у 6 кілограмів. Росіяни стверджують, що "всі БпЛА були збиті, цілей не досягнули".
Однак загарбники не повідомили, звідки стартував цей безпілотник, коли він летів та куди саме. Зрештою багато питань викликає й локація, де нібито виявили ці "уламки дрона" – зимовий ліс уночі без чіткого позначення місця.
Російське Міноборони викотило кадри із "уламками дрона" біля Валдая: дивіться відео
У Центрі протидії дезінформації наголосили, що показані Росією "уламки дрона", який нібито "атакував резиденцію Путіна у Валдаї", не можуть вважатися доказами жодної атаки. Адже походження цих об'єктів невідоме, так само як і час і місце їх появи.
Попри заяви про "91 безпілотник" і "цілеспрямовану атаку", російська сторона так і не надала жодних переконливих підтверджень. Немає відео роботи ППО в районі резиденції, немає зафіксованих падінь дронів у заявлених місцях, немає узгодженості навіть у власних цифрах, які неодноразово змінювалися,
– зазначили у ЦПД.
Там підкреслили, що це – типова інформаційна операція Кремля.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко, своєю чергою, підкреслив, що "докази" Росії щодо "атаки на резиденцію Путіна у Валдаї" почали з'являтися лише через два дні після заяви – тобто після того, як первинна версія не витримала критики.
"Росіяни прогнозовано виклали так звані уламки дрона, який "летів на резиденцію Путіна". Традиційна їх брехня – коли ніхто не повірив у базову версію, викладай рандомні уламки на сніг і роби фото. Це замість пояснень невідповідностей: відсутності роботи ППО в районі резиденції, відсутності там дронів і взагалі різним цифрам цих дронів, у яких плуталися росіяни", – зазначив лейтенант.
У Центрі протидії інформації резюмували, що історія з нібито "атакою на Валдай" – це спроба інформаційно прикрити заздалегідь спланований терор проти України, тиснути на дипломатичний процес і створити фейкове виправдання для майбутніх ударів по українських містах.
До речі, політолог Олег Саакян озвучив в етері 24 Каналу думку, що Путін прорахувався, сподіваючись на підтримку Дональда Трампа після "атаки на його резиденцію" у Валдаї. За словами експерта, якби Трамп реально повірив Путіну, то був би дзвінок Україні та погрози.
Що казали у Росії останнім часом щодо "атаки на резиденцію Путіна"?
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков цинічно заявив, що докази "атаки БпЛА на резиденцію Путіна" не потрібні. Водночас прихвостень російського диктатора звинуватив "багато західних ЗМІ" у "підіграванні київському режиму".
Також Пєсков сказав, що нібито атака дронів на резиденцію Путіна є "терактом", спрямованим проти нього і мирних ініціатив Трампа. Прессекретар Путіна наголосив, що Кремль посилить свою переговорну позицію, однак про що саме мовиться – не деталізував.
Цікаво, що експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в ефірі 24 Каналу пояснив, що нинішні заяви про "атаку" на резиденцію Путіна у Валдаї більше схожі на інформаційну спецоперацію Кремля, а не на підтверджений інцидент. На думку кандидата політичних наук, таким чином Москва хоче вплинути на переговори та тиснути на Україну через Трампа, зберігаючи вплив на його рішення.