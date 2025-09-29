Росія продовжує провокації щодо європейських країн. Російські безпілотники та літаки уже не раз фіксували над державами-членами НАТО й від подібної тактики Володимир Путін не планує відмовлятися.

Усім зрозуміло, що стратегічний задум Кремля полягає в агресії щодо низки суверенних країн. Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що у межах цього задуму Путін проводить певні тактичні дії.

Росія шукає нового противника для війни

Певна системність у російських провокаціях уже є. Зальоти дронів не поодинокі, а регулярні. Росія використала безпілотники спершу проти Польщі, згодом авіацію проти країн Балтії та десантний корабель проти Скандинавських країн.

Ворог досліджує різні тактики, вивчає як краще діяти тоді, коли ухвалять остаточно рішення про перенесення бойових дій на іншу територію. Також не треба забувати, що росіяни провели навчання з пусків підводних і надводних дронів,

– зауважив ван Тимочко.

Ми бачимо системну підготовку почати агресію проти країн, які в декілька разів менші, ніж Росія. Кремль шукатиме саме такого противника й це дуже серйозна загроза.

Якщо раніше європейські аналітики тільки припускали розгортання нової війни, то зараз ми бачимо, що Путін через низку економічних, військових, соціальних причин почав поспішати. Він хоче почати війну швидше, ніж після 2030 року,

– наголосив Іван Тимочко.

Уже зараз європейці колективно намагаються протидіяти російській агресії. Такі зусилля мають тільки масштабуватися, а досвід України є неоціненним. Адже Росія здобула бойові навички, а країнам НАТО тільки доведеться переносити свої теоретичні знання у практичний вимір.

Що відомо про російські провокації у Європі?