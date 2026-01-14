У російському Ростові уражено резервуари нафтопродуктів: пожежа стає дедалі масштабнішою
- У Ростові-на-Дону через атаку дронів виникла пожежа на території заводу "Емпілс", де уражено резервуари нафтопродуктів, що призвело до значних пошкоджень.
- Російське Міноборони повідомило про знищення 48 українських безпілотників, з яких 25 нібито збили над Ростовською областю, але інформація про атаки залишається непідтвердженою.
В ніч на 14 січня невідомі дрони атакували російський Ростов-на-Дону. Місцеві фіксують масштабну пожежу на території заводу "Емпілс".
Про це інформує 24 Канал із посиланням на губернатора Ростовської області Юрій Слюсар та моніторинговий канал Exilenova+.
Що відомо про бавовну у Ростові?
За даними російських телеграм-каналів, через атаку дронів та, ймовірно, ракет у західній частині міста спалахнула пожежа на території підприємства "Емпілс".
Місцеві повідомляють про ураження резервуарів нафтопродуктів – на місці спалахнуло яскраве полум'я, яке стає дедалі більшим. Втім влада влучання офіційно не коментує.
Крім того, у районі фіксують пошкодження у житловому секторі. У соцмережах поширюються кадри російського ППО – на одному з них ракета злетіла в небо, а потім розвернулася вниз і влучила в землю. Зафіксовано падіння уламків у квартирах кількох багатоповерхівок. Спалахнули пожежі.
Пропагандистське видання ТАСС зазначає, що наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. А під час розбору завалів в одній з квартир рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.
Вранці російське Міноборони повідомило, що сили "певео" нібито перехопили та знищили 48 українських безпілотників. Зокрема, 25 дронів нібито збили над Ростовською областю, 13 – над Ставропольським краєм, 5 – над Брянською, по 1 – над Білгородською та Курською областями та 3 – над тимчасово окупованим Кримом.
Які російські об'єкти нещодавно атакували добрі дрони?
Місцеві жителі повідомили про ймовірну атаку на завод "Атлант Аеро" у Таганрозі. Цей відносно новий завод виготовляє безпілотники та інші літальні апарати, зокрема космічні та обладнання для них. Наразі підприємство є важливим виробником бойових безпілотників, зокрема FPV-систем управління та комплексів РЕБ. Український Генштаб офіційно підтвердив цю атаку.
Ввечері 12 січня дрони атакували Орловську область Росії. Там лунали вибухи, після яких можна було побачити закутану у дим місцеву ТЕЦ.
У Новочеркаську, що в Ростовській області, вночі 12 січня гриміли вибухи, а також виникла пожежа. Під ударом могла опинитися місцева електростанція. За даними ЗМІ, по цьому об'єкту вже була атака – 9 січня 2026 року.