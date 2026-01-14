В российском Ростове поражены резервуары нефтепродуктов: пожар становится все масштабнее
- В Ростове-на-Дону из-за атаки дронов возник пожар на территории завода "Эмпилс", где поражены резервуары нефтепродуктов, что привело к значительным повреждениям.
- Российское Минобороны сообщило об уничтожении 48 украинских беспилотников, из которых 25 якобы сбили над Ростовской областью, но информация об атаках остается неподтвержденной.
В ночь на 14 января неизвестные дроны атаковали российский Ростов-на-Дону. Местные фиксируют масштабный пожар на территории завода "Эмпилс".
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и мониторинговый канал Exilenova+.
Что известно о хлопке в Ростове?
По данным российских телеграмм-каналов, из-за атаки дронов и, вероятно, ракет в западной части города вспыхнул пожар на территории предприятия "Эмпилс".
Местные сообщают о поражении резервуаров нефтепродуктов – на месте вспыхнуло яркое пламя, которое становится все больше. Впрочем власти попадания официально не комментируют.
Кроме того, в районе фиксируют повреждения в жилом секторе. В соцсетях распространяются кадры российского ПВО – на одном из них ракета взлетела в небо, а потом развернулась вниз и попала в землю. Зафиксировано падение обломков в квартирах нескольких многоэтажек. Вспыхнули пожары.
Пропагандистское издание ТАСС отмечает, что на данный момент известно о по меньшей мере четырех пострадавших. А во время разбора завалов в одной из квартир спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.
Утром российское Минобороны сообщило, что силы "певео" якобы перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников. В частности, 25 дронов якобы сбили над Ростовской областью, 13 – над Ставропольским краем, 5 – над Брянской, по 1 – над Белгородской и Курской областями и 3 – над временно оккупированным Крымом.
Вражеская ПВО попала в жилой дом: смотрите видео
Какие российские объекты недавно атаковали добрые дроны?
Местные жители сообщили о вероятной атаке на завод "Атлант Аэро" в Таганроге. Этот относительно новый завод производит беспилотники и другие летательные аппараты, в частности космические и оборудование для них. Сейчас предприятие является важным производителем боевых беспилотников, в частности FPV-систем управления и комплексов РЭБ. Украинский Генштаб официально подтвердил эту атаку.
Вечером 12 января дроны атаковали Орловскую область России. Там раздавались взрывы, после которых можно было увидеть закутанную в дым местную ТЭЦ.
В Новочеркасске, что в Ростовской области, ночью 12 января гремели взрывы, а также возник пожар. Под ударом могла оказаться местная электростанция. По данным СМИ, по этому объекту уже была атака – 9 января 2026 года.