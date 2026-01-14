В российском Ростове поражены резервуары нефтепродуктов: пожар становится все масштабнее

В ночь на 14 января неизвестные дроны атаковали российский Ростов-на-Дону. Местные фиксируют масштабный пожар на территории завода "Эмпилс".

Что известно о хлопке в Ростове?

По данным российских телеграмм-каналов, из-за атаки дронов и, вероятно, ракет в западной части города вспыхнул пожар на территории предприятия "Эмпилс".

Местные сообщают о поражении резервуаров нефтепродуктов – на месте вспыхнуло яркое пламя, которое становится все больше. Впрочем власти попадания официально не комментируют.

Кроме того, в районе фиксируют повреждения в жилом секторе. В соцсетях распространяются кадры российского ПВО – на одном из них ракета взлетела в небо, а потом развернулась вниз и попала в землю. Зафиксировано падение обломков в квартирах нескольких многоэтажек. Вспыхнули пожары.

Пропагандистское издание ТАСС отмечает, что на данный момент известно о по меньшей мере четырех пострадавших. А во время разбора завалов в одной из квартир спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Утром российское Минобороны сообщило, что силы "певео" якобы перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников. В частности, 25 дронов якобы сбили над Ростовской областью, 13 – над Ставропольским краем, 5 – над Брянской, по 1 – над Белгородской и Курской областями и 3 – над временно оккупированным Крымом.

