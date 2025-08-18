Укр Рус
Новини України Росія знову запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
18 серпня, 23:04
Росія знову запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

Ірина Марціяш

Російська армія ввечері 18 серпня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Куди летять "Шахеди"?

 

22:57, 18 серпня

  • Групи ворожих БпЛА на півночі, сході та півдні Сумщини у напрямку Полтавщини (вектор руху Полтава);
  • Групи ворожих БпЛА на сході (межа Дніпропетровщини та Харківщини) вектор руху північний захід (Полтава);
  • Ще ворожі БпЛА на Чернігівщині, курс південний та західний.
22:25, 18 серпня

Групи російських БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград.

21:58, 18 серпня

Група ударних дронів на Сумщині рухаються у південному напрямку.

21:32, 18 серпня

Ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Полтавщини південним курсом.