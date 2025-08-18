Российская армия вечером 18 августа запустила по Украине свои ударные БПЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Зеленский из Вашингтона отреагировал на обстрелы городов: россияне знают, для чего мы здесь

Куда летят "Шахеды"?