Росіяни запустили десятки "Шахедів" по Сходу й Півночі: скільки цілей збила ППО
- Росія запустила 62 дрони, з яких 40 були "Шахеди", атакуючи Україну.
- Українська ППО знешкодила деякі дрони, але 19 ударних БпЛА влучили в ціль.
Російська армія вночі атакувала Україну кількома десятками дронів-камікадзе. Серед усіх видів БпЛА було 40 "Шахедів".
Усього ворог запустив 62 дрони – типу "Шахед", "Гербера" та інші. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО?
Військові розповіли, що росіяни атакували Україну дронами з вечора. "Шахеди" та інші безпілотники запускали з авіабаз Міллєрово, Курська, Орла, Шаталово та Приморсько-Ахтарська.
Під час нападу українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи знешкодили 40 ворожих БпЛА дронів "Шахед", "Гербера" та БпЛА інших типів. ППО працювала на Півночі та Сході країни.
На жаль, кілька ворожих дронів влучили в ціль. 19 ударних БпЛА впали на 7 локаціях.
Як відпрацювала ППО вночі 19 жовтня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Де останнім часом ворог атакував з БпЛА?
У ніч проти 19 жовтня росіяни запустили дрони по Шахтарську, що на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки ушкоджені три п’ятиповерхівки. У 8 квартирах сталося загоряння, також були знищені автівки. Загалом 10 людей отримали травми різної тяжкості.
Напередодні окупанти дронами вдарили по Сумах, один з них вдарив по заправній станції. Ворог пошкодив домогосподарства та дитячій садок. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки.
Росія також здійснила масовані атаки на енергетику Харківщини. Особливо постраждали Чугуїв та Лозова, де після обстрілів відбулися значні відключення світла.