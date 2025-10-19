Російська армія вночі атакувала Україну кількома десятками дронів-камікадзе. Серед усіх видів БпЛА було 40 "Шахедів".

Усього ворог запустив 62 дрони – типу "Шахед", "Гербера" та інші. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Військові розповіли, що росіяни атакували Україну дронами з вечора. "Шахеди" та інші безпілотники запускали з авіабаз Міллєрово, Курська, Орла, Шаталово та Приморсько-Ахтарська.

Під час нападу українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи знешкодили 40 ворожих БпЛА дронів "Шахед", "Гербера" та БпЛА інших типів. ППО працювала на Півночі та Сході країни.

На жаль, кілька ворожих дронів влучили в ціль. 19 ударних БпЛА впали на 7 локаціях.



Як відпрацювала ППО вночі 19 жовтня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Де останнім часом ворог атакував з БпЛА?