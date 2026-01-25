Укр Рус
25 січня, 19:36
Оновлено - 20:00, 25 січня

Росія б'є по Україні "Шахедами", тривога вже у частині областей: куди летять ворожі БпЛА

Маргарита Волошина

Росія у ніч на понеділок, 26 січня, запустила по Україні свої ударні безпілотники. Через це у низці регіонів вже оголосили повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ повідомляють про загрозу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги саме у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Де зараз летять "Шахеди"?

У якому напрямку рухаються БпЛА: дивіться на карті

 

19:54, 25 січня

БпЛА у напрямку Чернігова з півночі.

19:20, 25 січня

Суми – над містом ворожий БпЛА!

18:32, 25 січня

  • БпЛА у напрямку Харкова з півдня.
  • БпЛА у напрямку Чернігова зі сходу.