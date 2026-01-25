Росія б'є по Україні "Шахедами", тривога вже у частині областей: куди летять ворожі БпЛА
Росія у ніч на понеділок, 26 січня, запустила по Україні свої ударні безпілотники. Через це у низці регіонів вже оголосили повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ повідомляють про загрозу.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги саме у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Де зараз летять "Шахеди"?
У якому напрямку рухаються БпЛА: дивіться на карті
БпЛА у напрямку Чернігова з півночі. Суми – над містом ворожий БпЛА!
