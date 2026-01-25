Россия бьет по Украине "Шахедами", тревога уже в части областей: куда летят вражеские БпЛА

Россия в ночь на понедельник, 26 января, запустила по Украине свои ударные беспилотники. Из-за этого в ряде регионов уже объявили воздушную тревогу, в Воздушных силах ВСУ сообщают об угрозе.

Где сейчас летят "Шахеды"? В каком направлении движутся БпЛА: смотрите на карте 19:54, 25 января БпЛА в направлении Чернигова с севера. 19:20, 25 января Сумы – над городом вражеский БпЛА! 18:32, 25 января БпЛА в направлении Харькова с юга.

БпЛА в направлении Чернигова с востока.