Россия бьет по Украине "Шахедами", тревога уже в части областей: куда летят вражеские БпЛА
Россия в ночь на понедельник, 26 января, запустила по Украине свои ударные беспилотники. Из-за этого в ряде регионов уже объявили воздушную тревогу, в Воздушных силах ВСУ сообщают об угрозе.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги именно в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Где сейчас летят "Шахеды"?
В каком направлении движутся БпЛА: смотрите на карте
БпЛА в направлении Чернигова с севера. Сумы – над городом вражеский БпЛА!
