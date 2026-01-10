Росія знову тероризує "Шахедами": небезпека уже для Київщини
Росія увечері 10 січня знову почала атаку України ударними БпЛА. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, перебувайте в укриттях. Де рухаються російські "Шахеди", слідкує 24 Канал.
Де летять "Шахеди"?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА на півночі Київщини – курс західний. БпЛА на південному заході Чернігівщини, курс – південно-західний (Київщина). Чернігівщина – БпЛА курсом на Олишівку, Батурин, Ніжин, Носівку. Дніпропетровщина – БпЛА повз Шахтарське, курсом на Павлоград.
