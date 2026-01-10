Укр Рус
24 Канал Новини України Росія знову тероризує "Шахедами": небезпека уже для Київщини
10 січня, 20:01
3

Росія знову тероризує "Шахедами": небезпека уже для Київщини

Софія Рожик

Росія увечері 10 січня знову почала атаку України ударними БпЛА. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, перебувайте в укриттях. Де рухаються російські "Шахеди", слідкує 24 Канал.

Дивіться також МАГАТЕ проводить переговори щодо припинення вогню біля Запорізької АЕС, – Гроссі 

Де летять "Шахеди"?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

20:04, 10 січня

БпЛА на півночі Київщини – курс західний.

19:49, 10 січня

БпЛА на південному заході Чернігівщини, курс – південно-західний (Київщина).

19:15, 10 січня

Чернігівщина – БпЛА курсом на Олишівку, Батурин, Ніжин, Носівку.

18:41, 10 січня

  • БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • Чернігівщина – група БпЛА курсом на Мену.
18:28, 10 січня

Дніпропетровщина – БпЛА повз Шахтарське, курсом на Павлоград.

 