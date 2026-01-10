Россия снова терроризирует "Шахедами": опасность уже для Киевщины
Россия вечером 10 января снова начала атаку Украины ударными БпЛА. Воздушные силы предупреждают об опасности ряд регионов.
Если в вашей области раздается воздушная тревога, находитесь в укрытиях. Где движутся российские "Шахеды", следит 24 Канал.
Смотрите также МАГАТЭ проводит переговоры о прекращении огня возле Запорожской АЭС, – Гросси
Где летят "Шахеды"?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА на севере Киевщины – курс западный. БпЛА на юго-западе Черниговщины, курс – юго-западный (Киевщина). Черниговщина – БпЛА курсом на Олышевку, Батурин, Нежин, Носовку. Днепропетровщина – БпЛА мимо Шахтерского, курсом на Павлоград.
БпЛА на севере Киевщины – курс западный.
БпЛА на юго-западе Черниговщины, курс – юго-западный (Киевщина).
Черниговщина – БпЛА курсом на Олышевку, Батурин, Нежин, Носовку.
Днепропетровщина – БпЛА мимо Шахтерского, курсом на Павлоград.