Десятки дронів знову тероризували Україну, є влучання: як відпрацювала ППО
- Вночі 2 жовтня Росія атакувала Україну 86 ударними дронами, з яких 53 були збиті чи подавлені ППО.
- Попри зусилля ППО, 31 безпілотник влучив на 6 локаціях.
Вночі 2 жовтня Росія знову атакувала Україну ударними дронами. Загалом летіло 86 БпЛА.
Значну частину було збито або подавлено ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Як відпрацювала ППО?
Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово.
Атаку відбивала авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
Попередньо, станом на 9:00 ППО збила чи подавила 53 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
На жаль, є влучання 31 безпілотника на 6 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
– закликали у ПС.
Що відомо про атаку?
Вночі під атакою опинилася Київщина. Зокрема, у Бучі сталася пожежа, одна людина отримала уламкове поранення. та
Росія завдала масованого удару по депо Укрзалізниці в Одесі. Постраждав машиніст потяга. Також були удари по залізниці Конотопа.
Окрім того, окупанти били по Дніпропетровщині та Запоріжжю.