20 січня, 20:41
2

Росія знову тероризує "Шахедами" та балістикою: де є загроза

Софія Рожик

Росія увечері 20 січня продовжила тероризувати Україну ударними безпілотниками та ракетами. Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, перебувайте в укриттях. Де рухаються російські "Шахеди", слідкує 24 Канал.

Де летять "Шахеди"?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

20:34, 20 січня

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

20:33, 20 січня

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!

19:36, 20 січня

БпЛА із Чернігівщини тримають курс на Київське водосховище.

19:23, 20 січня

БпЛА в західній частині Чернігівщини, курс південний.

19:18, 20 січня

БпЛА в Баштанському районі Миколаївщини, курс західний.