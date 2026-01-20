Россия снова терроризирует "Шахедами": где есть угроза
Россия вечером 20 января продолжила терроризировать Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы предупреждают об опасности.
Если в вашей области раздается воздушная тревога, находитесь в укрытиях. Где движутся российские "Шахеды", следит 24 Канал.
Где летят "Шахеды"?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА в направлении Днепра. Сумщина: БпЛА курсом на Терны, Конотоп. Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Черниговщина: БпЛА в направлении Батурина. Угроза применения баллистического вооружения с востока! Угроза применения баллистического вооружения с юга! БпЛА с Черниговщины держат курс на Киевское водохранилище. БпЛА в западной части Черниговщины, курс южный. БпЛА в Баштанском районе Николаевщины, курс западный.
