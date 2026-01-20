Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия снова терроризирует "Шахедами": где есть угроза
20 января, 20:41
3

Россия снова терроризирует "Шахедами": где есть угроза

София Рожик

Россия вечером 20 января продолжила терроризировать Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы предупреждают об опасности.

Если в вашей области раздается воздушная тревога, находитесь в укрытиях. Где движутся российские "Шахеды", следит 24 Канал.

Смотрите также МАГАТЭ проводит переговоры о прекращении огня возле Запорожской АЭС, – Гросси

Где летят "Шахеды"?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

21:31, 20 января

БпЛА в направлении Днепра.

21:21, 20 января

Сумщина: БпЛА курсом на Терны, Конотоп.

21:14, 20 января

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

20:55, 20 января

Черниговщина: БпЛА в направлении Батурина.

20:34, 20 января

Угроза применения баллистического вооружения с востока!

20:33, 20 января

Угроза применения баллистического вооружения с юга!

19:36, 20 января

БпЛА с Черниговщины держат курс на Киевское водохранилище.

19:23, 20 января

БпЛА в западной части Черниговщины, курс южный.

19:18, 20 января

БпЛА в Баштанском районе Николаевщины, курс западный.