24 Канал Новини України "Шахеди" вже над частиною міст: у яких областях оголошено тривогу і куди летять БпЛА
23 березня, 18:48
Маргарита Волошина

Звечора 23 березня росіяни запустили по українських містах та селах ударні безпілотники. У частині областей оголосили тривогу через загрозу дронового удару.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також "Шахеди" були в небі над Україною: які наслідки ударів 

Де зараз "Шахеди"?

19:05, 23 березня

Групи БпЛА, що на півдні Одещини прямують у напрямку Ізмаїлу.

18:59, 23 березня

БпЛА на півдні Одещини курсом на Катлабуг.

18:36, 23 березня

БпЛА курсом на Татарбунари та Одесу.

18:20, 23 березня

Групи БпЛА із акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.