"Шахеди" вже над частиною міст: у яких областях оголошено тривогу і куди летять БпЛА
Звечора 23 березня росіяни запустили по українських містах та селах ударні безпілотники. У частині областей оголосили тривогу через загрозу дронового удару.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Де зараз "Шахеди"?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
Групи БпЛА, що на півдні Одещини прямують у напрямку Ізмаїлу. БпЛА на півдні Одещини курсом на Катлабуг. БпЛА курсом на Татарбунари та Одесу. Групи БпЛА із акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
