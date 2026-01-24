Укр Рус
24 Канал Новини України Безперервний терор "Шахедами" триває: для яких областей загроза
24 січня, 18:28
Безперервний терор "Шахедами" триває: для яких областей загроза

Софія Рожик

Росія увечері 24 січня продовжила тероризувати Україну "Шахедами" та безпілотниками інших типів. Повітряні сили попередили про небезпеку.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі БпЛА.

Де летять "Шахеди"?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

19:04, 24 січня

БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину.

18:53, 24 січня

  • БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в Чугуївському районі Харківщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в районі н.п. Златопіль на Харківщині, курс північний.
18:12, 24 січня

БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Кіровоградщину.

17:50, 24 січня

  • БпЛА в районі населеного пункту Березна на Чернігівщині, курс південний.
  • БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-східний.
  • БпЛА в районі населеного пункту Кринички на Дніпропетровщині, курс західний.
17:15, 24 січня

БпЛА в р-ні н.п. Синельникове (Дніпропетровщина), курсом на Дніпро.