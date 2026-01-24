Безперервний терор "Шахедами" триває: для яких областей загроза
Росія увечері 24 січня продовжила тероризувати Україну "Шахедами" та безпілотниками інших типів. Повітряні сили попередили про небезпеку.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі БпЛА.
Дивіться також Росія вперше за довгий час вдарила по Києву протикорабельними ракетами Х-22
Де летять "Шахеди"?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину. БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Кіровоградщину. БпЛА в р-ні н.п. Синельникове (Дніпропетровщина), курсом на Дніпро.
БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину.
БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Кіровоградщину.
БпЛА в р-ні н.п. Синельникове (Дніпропетровщина), курсом на Дніпро.