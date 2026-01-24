Безперервний терор "Шахедами" триває: для яких областей загроза

Росія увечері 24 січня продовжила тероризувати Україну "Шахедами" та безпілотниками інших типів. Повітряні сили попередили про небезпеку.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі БпЛА.

Де летять "Шахеди"?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті