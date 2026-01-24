Непрерывный террор "Шахедами" продолжается: для каких областей угроза
Россия вечером 24 января продолжила терроризировать Украину "Шахедами" и беспилотниками других типов. Воздушные силы предупредили об опасности.
Если в вашей области раздается воздушная тревога, направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит, где движутся вражеские БпЛА.
Где летят "Шахеды"?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА на юге Сумщины, курсом на Полтавщину. БпЛА с Днепропетровщины, курсом на Кировоградщину. БпЛА в р-не н.п. Синельниково (Днепропетровщина), курсом на Днепр.
БпЛА на юге Сумщины, курсом на Полтавщину.
БпЛА с Днепропетровщины, курсом на Кировоградщину.
БпЛА в р-не н.п. Синельниково (Днепропетровщина), курсом на Днепр.