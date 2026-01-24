Укр Рус
24 января, 18:28
4

Непрерывный террор "Шахедами" продолжается: для каких областей угроза

София Рожик

Россия вечером 24 января продолжила терроризировать Украину "Шахедами" и беспилотниками других типов. Воздушные силы предупредили об опасности.

Если в вашей области раздается воздушная тревога, направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит, где движутся вражеские БпЛА.

Где летят "Шахеды"?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

19:04, 24 января

БпЛА на юге Сумщины, курсом на Полтавщину.

18:53, 24 января

  • БпЛА на юге Кировоградщины, курс западный.
  • БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.
  • БпЛА в Чугуевском районе Харьковщины, курс северо-западный.
  • БпЛА в районе н.п. Златополь на Харьковщине, курс северный.
18:12, 24 января

БпЛА с Днепропетровщины, курсом на Кировоградщину.

17:50, 24 января

  • БпЛА в районе населенного пункта Березная на Черниговщине, курс южный.
  • БпЛА в Корюковском районе Черниговщины, курс юго-восточный.
  • БпЛА в районе населенного пункта Кринички на Днепропетровщине, курс западный.
17:15, 24 января

БпЛА в р-не н.п. Синельниково (Днепропетровщина), курсом на Днепр.