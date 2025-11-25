Укр Рус
25 листопада, 17:18
Росія знову тероризує Україну "Шахедами": де є загроза удару

Софія Рожик

Росія увечері 25 листопада знову продовжила тероризувати Україну "Шахедами". Повітряні сили попереджають про загрозу низку облестей.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Де летять "Шахеди"?

 

У яких областях лунає повітряна тривога: дивіться на карті

16:57, 25 листопада

БпЛА в напрямку Затоки.

16:52, 25 листопада

БпЛА в акваторії Чорного моря, напрямок на м. Чорноморське/Південне.

16:25, 25 листопада

БпЛА в акваторії Чорного моря, напрямок на м. Південне.

16:14, 25 листопада

Група БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південний.