Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза удара
Россия вечером 25 ноября снова продолжила терроризировать Украину "Шахедами". Воздушные силы предупреждают об угрозе ряд облестей.
Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.
Где летят "Шахеды"?
В каких областях раздается воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА в акватории Черного моря, направление Одесская область. БпЛА в направлении города Кривой Рог. БпЛА в направлении Затоки. БпЛА в акватории Черного моря, направление на г. Черноморское/Южное. БпЛА в акватории Черного моря, направление на г. Южное. Группа БпЛА на севере Черниговщины, курс южный.
