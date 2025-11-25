Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза удара
25 ноября, 17:18
3

Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза удара

София Рожик

Россия вечером 25 ноября снова продолжила терроризировать Украину "Шахедами". Воздушные силы предупреждают об угрозе ряд облестей.

Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Смотрите также Массированная атака "Кинжалами", "Калибрами", "Искандерами" и "Шахедами" 25 ноября: где двигались вражеские цели

Где летят "Шахеды"?

 

В каких областях раздается воздушная тревога: смотрите на карте

17:40, 25 ноября

БпЛА в акватории Черного моря, направление Одесская область.

17:28, 25 ноября

БпЛА в направлении города Кривой Рог.

16:57, 25 ноября

БпЛА в направлении Затоки.

16:52, 25 ноября

БпЛА в акватории Черного моря, направление на г. Черноморское/Южное.

16:25, 25 ноября

БпЛА в акватории Черного моря, направление на г. Южное.

16:14, 25 ноября

Группа БпЛА на севере Черниговщины, курс южный.