Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза удара

Россия вечером 25 ноября снова продолжила терроризировать Украину "Шахедами". Воздушные силы предупреждают об угрозе ряд облестей.

Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Где летят "Шахеды"?

В каких областях раздается воздушная тревога: смотрите на карте