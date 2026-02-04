Терор "Шахедами" знову триває: де є небезпека удару

Росія в ніч на 5 лютого знову почала тероризувати Україну своїми ударними безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухають російські "Шахеди".

Дивіться також Росія "обіцяла" не бити по енергетиці, та порушила слово: Україна звернулася до Держдепу

Де летять "Шахеди"?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті