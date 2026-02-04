Укр Рус
4 лютого, 21:10
Терор "Шахедами" знову триває: де є небезпека удару

Софія Рожик

Росія в ніч на 5 лютого знову почала тероризувати Україну своїми ударними безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухають російські "Шахеди".

Де летять "Шахеди"? 

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

21:16, 04 лютого

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

20:59, 04 лютого

Швидкісна ціль курсом на Одещину (Сарата).

20:56, 04 лютого

Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

20:46, 04 лютого

БпЛА з півночі курсом на Кривий Ріг.

20:24, 04 лютого

БпЛА курсом на Суми.

20:22, 04 лютого

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград з півдня.

19:50, 04 лютого

БпЛА курсом на Запоріжжя.