Укр Рус
Террор "Шахедами" снова продолжается: где есть опасность удара
4 февраля, 21:10
3

Террор "Шахедами" снова продолжается: где есть опасность удара

София Рожик

Россия в ночь на 5 февраля снова начала терроризировать Украину своими ударными беспилотниками. Воздушные силы предупреждают об опасности ряд регионов.

Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где двигаются российские "Шахеды".

Где летят "Шахеды"?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

21:16, 04 февраля

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

20:59, 04 февраля

Скоростная цель курсом на Одесскую область (Сарата).

20:56, 04 февраля

Угроза применения баллистического вооружения с южного направления.

20:46, 04 февраля

БпЛА с севера курсом на Кривой Рог.

20:24, 04 февраля

БпЛА курсом на Сумы.

20:22, 04 февраля

БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград с юга.

19:50, 04 февраля