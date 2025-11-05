Росія атакує "Шахедами", тривога вже на Київщині: куди рухаються ворожі БпЛА

Росія запустила по Україні свої ударні безпілотники ввечері у середу, 5 листопада. Через це у частині областей оголошено повітряну тривогу, існує загроза можливого удару.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, оскільки це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Росія вгатила по Чернігівщині: кілька громад знеструмлені

Де зараз летять дрони?