Росія атакує "Шахедами", тривога вже на Київщині: куди рухаються ворожі БпЛА
Росія запустила по Україні свої ударні безпілотники ввечері у середу, 5 листопада. Через це у частині областей оголошено повітряну тривогу, існує загроза можливого удару.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, оскільки це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Де зараз летять дрони?
БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини! БпЛА з півдня Чернігівщини на Київщину! Група БпЛА з півдня на північ Запорізької області! Поблизу узбережжя Одещини – ворожий розвідувальний БпЛА, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для збиття. Група БпЛА з Бєлгородської області на північний схід Харківщини! БпЛА з півдня курсом на Запоріжжя! Група БпЛА з Бєлгородської області на північ Харківщини. Кілька нових груп БпЛА рухаються на північ Сумщини та Чернігівщини. БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини!
