Россия атакует "Шахедами", тревога уже в Киевской области: куда двигаются вражеские БпЛА
Россия запустила по Украине свои ударные беспилотники вечером в среду, 5 ноября. Из-за этого в части областей объявлена воздушная тревога, существует угроза возможного удара.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, поскольку это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Где сейчас летят дроны?
БпЛА из Брянской области на север Черниговщины! БпЛА с юга Черниговщины на Киевщину! Группа БпЛА с юга на север Запорожской области! Вблизи побережья Одесской области – вражеский разведывательный БпЛА, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Привлечены средства для сбивания. Группа БпЛА из Белгородской области на северо-восток Харьковщины! БпЛА с юга курсом на Запорожье! Группа БпЛА из Белгородской области на север Харьковщины. Несколько новых групп БпЛА движутся на север Сумщины и Черниговщины. БпЛА из Брянской области на север Черниговщины!
