Россия атакует "Шахедами", тревога уже в Киевской области: куда двигаются вражеские БпЛА

Россия запустила по Украине свои ударные беспилотники вечером в среду, 5 ноября. Из-за этого в части областей объявлена воздушная тревога, существует угроза возможного удара.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, поскольку это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Где сейчас летят дроны?