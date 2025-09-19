Укр Рус
24 Канал Новини України Україну знову атакували десятки БпЛА, є поранені: як відпрацювала ППО
19 вересня, 10:04
3

Україну знову атакували десятки БпЛА, є поранені: як відпрацювала ППО

Софія Рожик
Основні тези
  • Росія здійснила атаку на Україну за допомогою майже 90 безпілотників.
  • Президент Зеленський повідомив про пошкодження інфраструктури та поранених.

️Росія у ніч на 19 вересня здійснила чергову атаку на Україну. Низку областей атакували майже 90 безпілотників.

На жаль, є влучання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також "Шахеди" прямували на Київ: у яких областях була тривога 

Як відпрацювала ППО?

Ворог атакував Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із Курська, Шаталова, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, що у Росії. Понад 50 із цілей виявилися "Шахедами".

Станом на 9:00 ППО збила/подавила 71 БпЛА на півночі, сході та в центрі країни.

На жаль, є влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

"Атака триває. Нова група ворожих БпЛА з північного напрямку", – повідомили у Повітряних силах о 9:15.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на атаку.  Він уточнив, що під ударом була Донеччина, Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина. 

Серед цілей – інфраструктура України, наші підприємства. У Павлограді на Дніпровщині двоє поранених. У Києві зараз ліквідовують наслідки після російської атаки – пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту. Всі служби необхідні працюють,
– повідомив Зеленський.

Він зауважив, що ця чергова атака здійснена росіянами на тлі нових закликів світу і, зокрема, США до миру. 

"Ми чуємо позицію Президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії. Це означає, що треба активніше реалізовувати все, що нас посилює: програму PURL, співвиробництво, фіналізацію гарантій безпеки. На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію. Дякую всім, хто допомагає", – написав президент.

Які наслідки атаки у Києві?

  • Гучно у Києві було незадовго після опівночі. Влада попереджала про роботу ППО по російських безпілотниках.

  • Падіння уламків збитого БпЛА сталося на кількох локаціях. Першим постраждав Солом'янський район. 

  • Згодом з'явилися повідомлення про Шевченківський, де було пошкоджено тролейбусну мережу. А вранці там виявили ще один дрон, на щастя, нерозірваний. 

  • Через обстріл є проблеми з оплатою квитків у швидкісному трамваї та фунікулері, постраждала телекомунікаційна мережа КП "Київпастранс".