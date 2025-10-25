Під землею було 500 гірників: Росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

Окупанти продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. 25 жовтня ворог вкотре поцілив по об'єкту ДТЕК.

Противник уразив шахту на Дніпропетровщині, передає 24 Канал із посиланням на ДТЕК.

Що відомо про удар Росії по шахті ДТЕК?

Відомо, що на момент атаки під землею перебували 496 співробітники шахти. Всіх вивели на поверхню. На щастя, ніхто з гірників не постраждав.

Це вже 7 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці,

– наголосили у компанії.

Нагадаємо, що 20 жовтня ворог вдарив по збагачувальній фабриці у Дніпропетровській області. Цьому удару передувала атака на шахту ДТЕК у тому ж регіоні. Тоді на момент удару під землею перебувало майже 200 шахтарів.

Експерти кажуть, що тактика ворожих обстрілів змінилася: замість хаотичних ударів противник тепер робить точкові, концентровані серії по одному важливому об'єкту, щоб максимально його знищити.

Які наслідки останніх атак Росії на Україну?