Под землей было 500 горняков: Россия снова атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине

Оккупанты в очередной раз атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине. Во время атаки под землей находились 496 сотрудники шахты. Всех вывели на поверхность. Никто из коллег не пострадал. Это уже 7 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца.