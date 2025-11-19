У лікарнях померли троє постраждалих, серед них дитина, – МВС про обстріл Тернополя
- Унаслідок російського обстрілу Тернополя 19 листопада загинули 25 людей, включно з дитиною.
- Рятувальники продовжують розбирати завали на двох локаціях у Тернополі, операція займе близько двох діб.
Унаслідок російського обстрілу Тернополя 19 листопада загинули 25 людей. Стало відомо, що до обіду в лікарнях померли троє постраждалих, серед яких була й дитина.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка журналістам.
Що відомо про жертв масованої атаки на Тернопіль?
Міністр внутрішніх справ розповів, що до обіду у середу, 19 листопада, в лікарнях померли троє постраждалих унаслідок російських обстрілів Тернополя. Серед них – дитина.
На цей момент ми можемо констатувати 25 загиблих, понад 70 осіб перебували у лікарнях, зараз у лікарнях 47 людей, з них 17 дітей,
– підкреслив Клименко.
Він зауважив, що ситуація динамічно змінюється. Рятувальники продовжують розбирати завали, ретельно прочісуючи їх у пошуку постраждалих або тіл загиблих. Періодично на місці пошуково-рятувальної операції оголошують тишу, щоб почути людей під завалами.
Операція на двох локаціях у Тернополі займе приблизно дві доби цілодобової роботи. Уже близько 2 тисяч кубометрів конструкцій, тобто десяту частину, розібрали та вивезли.
Які наслідки масованого обстрілу Тернополя?
Уночі та зранку 19 листопада російські окупанти завдали ударів по Тернополю. Під час атаки були пошкоджені житлові будинки та інша інфраструктура. Одна з багатоповерхівок пошкоджена суттєво – там знищена верхня частина.
У багатоквартирні житлові будинки в Тернополі влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья") та 4-х Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка").
За словами Повітряних сил, подібних трагедій можна було б уникнути, якби Росія не знаходила можливість обходити запроваджені санкції.