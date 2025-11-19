Укр Рус
24 Канал Новини України У лікарнях померли троє постраждалих, серед них дитина, – МВС про обстріл Тернополя
19 листопада, 19:48
2

У лікарнях померли троє постраждалих, серед них дитина, – МВС про обстріл Тернополя

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Унаслідок російського обстрілу Тернополя 19 листопада загинули 25 людей, включно з дитиною.
  • Рятувальники продовжують розбирати завали на двох локаціях у Тернополі, операція займе близько двох діб.

Унаслідок російського обстрілу Тернополя 19 листопада загинули 25 людей. Стало відомо, що до обіду в лікарнях померли троє постраждалих, серед яких була й дитина.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка журналістам.

Дивіться також 25 загиблих, влучання в житлові багатоповерхівки: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль

Що відомо про жертв масованої атаки на Тернопіль?

Міністр внутрішніх справ розповів, що до обіду у середу, 19 листопада, в лікарнях померли троє постраждалих унаслідок російських обстрілів Тернополя. Серед них – дитина.

На цей момент ми можемо констатувати 25 загиблих, понад 70 осіб перебували у лікарнях, зараз у лікарнях 47 людей, з них 17 дітей,
– підкреслив Клименко.

Він зауважив, що ситуація динамічно змінюється. Рятувальники продовжують розбирати завали, ретельно прочісуючи їх у пошуку постраждалих або тіл загиблих. Періодично на місці пошуково-рятувальної операції оголошують тишу, щоб почути людей під завалами.

Операція на двох локаціях у Тернополі займе приблизно дві доби цілодобової роботи. Уже близько 2 тисяч кубометрів конструкцій, тобто десяту частину, розібрали та вивезли.

Які наслідки масованого обстрілу Тернополя?

  • Уночі та зранку 19 листопада російські окупанти завдали ударів по Тернополю. Під час атаки були пошкоджені житлові будинки та інша інфраструктура. Одна з багатоповерхівок пошкоджена суттєво – там знищена верхня частина.

  • У багатоквартирні житлові будинки в Тернополі влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья") та 4-х Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка").

  • За словами Повітряних сил, подібних трагедій можна було б уникнути, якби Росія не знаходила можливість обходити запроваджені санкції.