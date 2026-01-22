Унікальна операція в крижаній воді: водолази ДСНС шість діб лагодили пошкодження ТЕЦ у Києві

Водолази ДСНС провели унікальну спецоперацію в екстремальних умовах. Фахівці шість діб поспіль у крижаній воді ремонтували пошкодження труби на столичній ТЕЦ.

Об'єкт зазнав підтоплення внаслідок роійської атаки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Що відомо про операцію ДСНС на ТЕЦ?

Як розповів Клименко, внаслідок російського удару на одній зі столичних ТЕЦ була пошкоджена труба. Це і спричинило підтоплення об'єкту. Водолази ДСНС шість днів поспіль ліквідували пошкодження під водою за температури до -15 градусів.

Це був необідхний крок для подальшого ремонту обладнання, яке забезпечує тепло- та електропостачання у домівках тисяч людей.

Як ДСНС ремонтували пошкодження під крижаною водою: дивіться відео

Витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи,

– додав міністр.

Зазначається, що за мужність і професіоналізм Президент України Володимир Зеленський нагородив водолазів державними відзнаками.

Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали Артем Орлов, Денис Фролов та Михайло Хижняк. Орденом Данила Галицького нагороджено Андрія Власенка, а медаллю "Захиснику Вітчизни" – Антона Гайтана.

Яка ситуація в енергетиці?