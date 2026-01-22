Унікальна операція в крижаній воді: водолази ДСНС шість діб лагодили пошкодження ТЕЦ у Києві
- Водолази ДСНС протягом шести днів ремонтували пошкоджену ТЕЦ у Києві під водою при температурі до -15 градусів, усуваючи наслідки російської атаки.
- Президент України Зеленський нагородив учасників операції державними відзнаками за їхню мужність і професіоналізм.
Водолази ДСНС провели унікальну спецоперацію в екстремальних умовах. Фахівці шість діб поспіль у крижаній воді ремонтували пошкодження труби на столичній ТЕЦ.
Об'єкт зазнав підтоплення внаслідок роійської атаки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Дивіться також Росіяни завдали удару по об'єкту на Полтавщині: спалахнули пожежі
Що відомо про операцію ДСНС на ТЕЦ?
Як розповів Клименко, внаслідок російського удару на одній зі столичних ТЕЦ була пошкоджена труба. Це і спричинило підтоплення об'єкту. Водолази ДСНС шість днів поспіль ліквідували пошкодження під водою за температури до -15 градусів.
Це був необідхний крок для подальшого ремонту обладнання, яке забезпечує тепло- та електропостачання у домівках тисяч людей.
Як ДСНС ремонтували пошкодження під крижаною водою: дивіться відео
Витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи,
– додав міністр.
Зазначається, що за мужність і професіоналізм Президент України Володимир Зеленський нагородив водолазів державними відзнаками.
Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали Артем Орлов, Денис Фролов та Михайло Хижняк. Орденом Данила Галицького нагороджено Андрія Власенка, а медаллю "Захиснику Вітчизни" – Антона Гайтана.
Яка ситуація в енергетиці?
За даними Кабміну, найскладніша ситуація з енергетикою наразі у Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Київській областях, а також у Києві. Відновлення світла та теплопостачання триває цілодобово.
Також повідомлялось, що Польща передає Києву 400 генераторів для забезпечення енергетичної стійкості в умовах відключень світла. На їх закупівлю фонд Stand With Ukraine спільно з партнерами зібрав понад 1 мільйон злотих.