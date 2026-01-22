Уникальная операция в ледяной воде: водолазы ГСЧС шесть суток чинили повреждения ТЭЦ в Киеве
- Водолазы ГСЧС в течение шести дней ремонтировали поврежденную ТЭЦ в Киеве под водой при температуре до -15 градусов, устраняя последствия российской атаки.
- Президент Украины Зеленский наградил участников операции государственными наградами за их мужество и профессионализм.
Водолазы ГСЧС провели уникальную спецоперацию в экстремальных условиях. Специалисты шесть суток подряд в ледяной воде ремонтировали повреждения трубы на столичной ТЭЦ.
Объект подвергся подтоплению в результате ройской атаки. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Смотрите также Россияне нанесли удар по объекту на Полтавщине: вспыхнули пожары
Что известно об операции ГСЧС на ТЭЦ?
Как рассказал Клименко, в результате российского удара на одной из столичных ТЭЦ была повреждена труба. Это и повлекло подтопление объекта. Водолазы ГСЧС шесть дней подряд ликвидировали повреждения под водой при температуре до -15 градусов.
Это был необходимый шаг для дальнейшего ремонта оборудования, которое обеспечивает тепло- и электроснабжение в домах тысяч людей.
Как ГСЧС ремонтировали повреждения под ледяной водой: смотрите видео
Утечка воды была остановлена, что позволило службам продолжить восстановительные работы,
– добавил министр.
Отмечается, что за мужество и профессионализм Президент Украины Владимир Зеленский наградил водолазов государственными наградами.
Орден "За мужество" III степени получили Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк. Орденом Даниила Галицкого награжден Андрей Власенко, а медалью "Защитнику Отечества" – Антона Гайтана.
Какова ситуация в энергетике?
По данным Кабмина, самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Киевской областях, а также в Киеве. Восстановление света и теплоснабжения продолжается круглосуточно.
Также сообщалось, что Польша передает Киеву 400 генераторов для обеспечения энергетической устойчивости в условиях отключений света. На их закупку фонд Stand With Ukraine совместно с партнерами собрал более 1 миллиона злотых.