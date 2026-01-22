Уникальная операция в ледяной воде: водолазы ГСЧС шесть суток чинили повреждения ТЭЦ в Киеве

Водолазы ГСЧС провели уникальную спецоперацию в экстремальных условиях. Специалисты шесть суток подряд в ледяной воде ремонтировали повреждения трубы на столичной ТЭЦ.

Объект подвергся подтоплению в результате ройской атаки. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Что известно об операции ГСЧС на ТЭЦ?

Как рассказал Клименко, в результате российского удара на одной из столичных ТЭЦ была повреждена труба. Это и повлекло подтопление объекта. Водолазы ГСЧС шесть дней подряд ликвидировали повреждения под водой при температуре до -15 градусов.

Это был необходимый шаг для дальнейшего ремонта оборудования, которое обеспечивает тепло- и электроснабжение в домах тысяч людей.

Как ГСЧС ремонтировали повреждения под ледяной водой: смотрите видео

Утечка воды была остановлена, что позволило службам продолжить восстановительные работы,

– добавил министр.

Отмечается, что за мужество и профессионализм Президент Украины Владимир Зеленский наградил водолазов государственными наградами.

Орден "За мужество" III степени получили Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк. Орденом Даниила Галицкого награжден Андрей Власенко, а медалью "Защитнику Отечества" – Антона Гайтана.

