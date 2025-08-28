Київська область постраждала від російської атаки у ніч на 28 серпня. Пошкоджено будинки, є потерпілий.

Наслідки обстрілу фіксують у двох районах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.

Які наслідки атаки на Київщину?

Росіяни били по Київщині дронами, крилатими ракетами та балістикою.

Станом на 8:40 поліція зафіксувала:

у Броварському районі пошкодження 10 приватних будинків та квартири, а також 5 автівок;

пошкодження 10 приватних будинків та квартири, а також 5 автівок; у Фастівському районі пошкодження будинка, у якому постраждав господар.

Чоловік 33 років попередньо отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається,

– повідомив голова ОВА Микола Калашник.

А мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що у громаді минулося без жертв та потерпілих.

Водночас він уточнив, що у районі, а саме у Требухові, пошкоджено близько 5 приватних садиб та господарських споруд.

Наслідки атаки на Київщину / Фото поліції та Ігоря Сапожка

Які наслідки атаки у Києві?