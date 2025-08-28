Є руйнування та постраждалий: які наслідки російської атаки на Київщині
- У Київській області пошкоджено будинки в результаті російської атаки дронами, ракетами та балістикою, постраждала одна людина.
Київська область постраждала від російської атаки у ніч на 28 серпня. Пошкоджено будинки, є потерпілий.
Наслідки обстрілу фіксують у двох районах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.
Дивіться також Росія атакувала Україну понад 30 ракетами та майже 600 БпЛА: як відпрацювала ППО
Які наслідки атаки на Київщину?
Росіяни били по Київщині дронами, крилатими ракетами та балістикою.
Станом на 8:40 поліція зафіксувала:
- у Броварському районі пошкодження 10 приватних будинків та квартири, а також 5 автівок;
- у Фастівському районі пошкодження будинка, у якому постраждав господар.
Чоловік 33 років попередньо отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається,
– повідомив голова ОВА Микола Калашник.
А мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що у громаді минулося без жертв та потерпілих.
Водночас він уточнив, що у районі, а саме у Требухові, пошкоджено близько 5 приватних садиб та господарських споруд.
Наслідки атаки на Київщину / Фото поліції та Ігоря Сапожка
Які наслідки атаки у Києві?
Наразі у Києві відомо про 48 постраждалих та 12 жертв, зокрема дітей. Дані постійно оновлюються, під завалами ще можуть перебувати люди.
На столицю летіли обманки, "Шахеди", ракети. Наслідки фіксують на понад 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.
У своїх квартирах люди знаходять уламки від ракет. Серед пошкоджених будівель – гімназія. Чи зможуть туди повернутися учні з початком навчального року уже за декілька днів – невідомо.