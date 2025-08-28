Укр Рус
24 Канал Новини України Є руйнування та постраждалий: які наслідки російської атаки на Київщині
28 серпня, 10:31
2

Є руйнування та постраждалий: які наслідки російської атаки на Київщині

Софія Рожик
Основні тези
  • У Київській області пошкоджено будинки в результаті російської атаки дронами, ракетами та балістикою, постраждала одна людина.

Київська область постраждала від російської атаки у ніч на 28 серпня. Пошкоджено будинки, є потерпілий.

Наслідки обстрілу фіксують у двох районах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.

Які наслідки атаки на Київщину?

Росіяни били по Київщині дронами, крилатими ракетами та балістикою. 

Станом на 8:40 поліція зафіксувала:

  • у Броварському районі пошкодження 10 приватних будинків та квартири, а також 5 автівок;
  • у Фастівському районі пошкодження будинка, у якому постраждав господар.

Чоловік 33 років попередньо отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається,
– повідомив голова ОВА Микола Калашник.

А мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що у громаді минулося без жертв та потерпілих.

Водночас він уточнив, що у районі, а саме у Требухові, пошкоджено близько 5 приватних садиб та господарських споруд.

Наслідки атаки на Київщину / Фото поліції та Ігоря Сапожка

 

 

Які наслідки атаки у Києві?

  • Наразі у Києві відомо про 48 постраждалих та 12 жертв, зокрема дітей. Дані постійно оновлюються, під завалами ще можуть перебувати люди.

  • На столицю летіли обманки, "Шахеди", ракети. Наслідки фіксують на понад 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

  • У своїх квартирах люди знаходять уламки від ракет. Серед пошкоджених будівель – гімназія. Чи зможуть туди повернутися учні з початком навчального року уже за декілька днів – невідомо.