Росія гатила "Іскандерами" та близько 200 дронами: скільки цілей цієї ночі збила ППО
- Сили ППО України збили 156 ворожих безпілотників з 183 запущених, та зафіксовано влучання балістичних ракет і 22 дронів на 16 локаціях.
- Атака здійснювалась з території Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та окупованих територій Донецька і Криму.
В ніч проти 5 лютого російські війська завдали масованого та комбінованого удару по українських мирних містах. Сили ППО зуміли збити більшість, втім, на жаль, є і влучання.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Скільки цілей збила українська ППО?
Станом на ранок 5 лютого Росія випустила на українські мирні міста дві балістичні ракети "Іскандер-М", а також 183 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших.
Атаку окупанти здійснювали з Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та із тимчасово окупованих територій Донецька та Криму.
У Повітряних силах уточнили, що близько 110 безпілотників були "Шахедами".
Водночас небо захищали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Силам оборони вдалось ліквідувати чи знешкодити 156 ворожих БпЛА.
На жаль, зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння уламків від збитих дронів на 7 локаціях.
Нагадуємо, тривога у деяких областях України триває досі, тож перебувайте у безпечних місцях.
Куди цієї ночі гатила Росія?
Ударні дрони летіли на столицю. Мешканці міста чули вибухи, у кількох районах фіксують наслідки. В Оболонському районі горіли авто на стоянці, у Солом'янському районі постраждала людина, вибуховою хвилею пошкоджені вікна у щонайменше чотирьох житлових будинках, є пошкодження дитячого садка й господарчої споруди. У Дарницькому районі сталося падіння уламків біля кафе, розташованого в житловому будинку, пошкоджень немає. У Шевченківському районі внаслідок влучання в 4-х поверхову офісну будівлю сталася пожежа.
Ввечері 4 лютого у Кривому Розі пролунав вибух після тривоги через загрозу балістики – атака була спрямована на об'єкт інфраструктури.
Росія завдала удару по Сумській області. Внаслідок атак зафіксовано значні руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та господарських споруд. Зазнали поранень семеро осіб.