Росія гатила "Іскандерами" та близько 200 дронами: скільки цілей цієї ночі збила ППО

В ніч проти 5 лютого російські війська завдали масованого та комбінованого удару по українських мирних містах. Сили ППО зуміли збити більшість, втім, на жаль, є і влучання.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Скільки цілей збила українська ППО?

Станом на ранок 5 лютого Росія випустила на українські мирні міста дві балістичні ракети "Іскандер-М", а також 183 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших.

Атаку окупанти здійснювали з Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та із тимчасово окупованих територій Донецька та Криму.

У Повітряних силах уточнили, що близько 110 безпілотників були "Шахедами".

Водночас небо захищали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Силам оборони вдалось ліквідувати чи знешкодити 156 ворожих БпЛА.

На жаль, зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння уламків від збитих дронів на 7 локаціях.

Нагадуємо, тривога у деяких областях України триває досі, тож перебувайте у безпечних місцях.

Куди цієї ночі гатила Росія?