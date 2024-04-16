Останні дослідження вказують на причетність Росії до атак на Запорізьку АЕС. Аналітики з McKenzie та Greenpeace надали докази запуску ворожих дронів з окупованих територій України.

Власне, використання безпілотників з малим радіусом дії під час атаки на ЗАЕС вказує на їх запуск з територій, контрольованих Росією. Такі висновки британських аналітиків на замовлення Greenpeace підтверджують зв'язок між атаками та окупаційними кремлівськими силами.

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Росія в центрі звинувачень

Згідно зі звітом McKenzie, Росія могла навмисно здійснити атаку, щоб звинуватити Україну та викликати міжнародні санкції проти неї. Фактично це маневр, який має на меті дискредитацію України в питанні ядерної безпеки.

Очевидно, що російський уряд і МАГАТЕ повинні розкрити набагато більше інформації, перш ніж можна буде зробити остаточний висновок. Але попередній аналіз доказів, проведений McKenzies, вказує на фейкові атаки, здійснені на території, яка контролюється "Росатомом" і російськими силами,

– заявив Шон Берні, експерт з ядерної енергетики Greenpeace.

Greenpeace наголошує на необхідності більшої прозорості з боку Росії та МАГАТЕ для встановлення істини. Звинувачення Росії у "збройній дезінформації" мають на меті відволікання уваги від реальної загрози, яку вона становить для ядерної безпеки регіону.

Ширший контекст

МАГАТЕ 7 квітня заявило про пошкодження реактора ЗАЕС внаслідок атаки дронів, що викликало міжнародне занепокоєння. Росія звинувачує Україну в нападі, але українська розвідка відкидає свою причетність.

Запорізька АЕС, захоплена російськими силами у березні 2022 року, є найбільшою в Європі. Попри окупацію, 822 українських працівники продовжують там працювати. Регулярно з'являються повідомлення про катування і викрадення певних осіб окупантами.

Обстріли території ЗАЕС стали предметом взаємних звинувачень між Україною та Росією. У Києві неодноразово стверджували, що Росія використовує станцію як склад військової техніки та місце дислокації своїх військ.

Ситуація навколо ЗАЕС залишається напруженою, а нові докази лише підсилюють занепокоєння міжнародної спільноти. Важливість незалежного розслідування та відповідальності за порушення ядерної безпеки є очевидними кроками, адже ризики для регіону та світу вимагають негайних дій.